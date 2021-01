Covid | De Luca | Di questo passo la campagna vaccinale termina nel 2022 La Campania può tornare rossa

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Dobbiamo dire chiaramente che, se la situazione rimane questa, per la coperturase ne parla nel”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, nel corso di una diretta Facebook. “Il problema vero e drammatico – ha aggiunto De– è la carenza di vaccini. Ho detto che dovevamo porci un obiettivo ambizioso, completare la vaccinazione per tutti i nostri concittadini per il 2021. Avevamo un obiettivo intermedio, completare per luglio la vaccinazione di tutti i cittadini di Napoli. Era un obiettivo straordinario. Per raggiungere questi due obiettivi avremmo bisogno di fare 50mila vaccinazioni al giorno, ma oggi i 50mila vaccini arrivano in una settimana, non in un giorno. Lo dico perché mi capita di ascoltare qualche esponente del disciolto governo che ci dice che ...