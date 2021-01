Covid, dall'Italia nuovo software per studiare varianti: confronta genomi e predice mutazioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Viene dall'Italia il nuovo per facilitare lo studio delle : lo strumento, accessibile a tutta la comunità scientifica, si chiama CorGAT (Coronavirus Genome Analysis Tool) e permette di confrontare le ... Leggi su leggo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Vieneilper facilitare lo studio delle : lo strumento, accessibile a tutta la comunità scientifica, si chiama CorGAT (Coronavirus Genome Analysis Tool) e permette dire le ...

RobertoBurioni : Appena approvato da EMA il vaccino AstraZeneca, efficacia (dal foglietto illlustrativo) 59,5% nel proteggere dall'i… - Agenzia_Ansa : Caos in #Libano, incendiata la sede del Comune di Tripoli. Giovani inferociti dall'assenza di aiuti statali e dalla… - Agenzia_Ansa : Il #Brasile supera i nove milioni di contagi di Covid-19 dall'inizio della pandemia, secondo dati delle segreterie… - IlModeratoreWeb : Covid, dall’Ema via libera al vaccino AstraZeneca - - LaGazzettaWeb : Covid Puglia, presto anche ai farmacisti sarà somministrato il vaccino. Ok dall'Ema per AstraZeneca -