Covid | da domenica nessuna regione in zona rossa

ROMA (ITALPRESS) – "Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla". E' quanto si apprende da fonti del ministero della Salute.(ITALPRESS).

"Sono tante e importanti le buone notizie emerse durante la stagione venatoria che si concluderà formalmente domenica 31 gennaio, anche se 11 regioni che, al momento, l’hanno p ...

Quasi tutta Italia in zona gialla da domenica 31 gennaio. Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Bolzano arancioni

A partire da domenica 31 gennaio quasi tutta Italia sarà in zona gialla, a eccezione di Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la provincia di Bolzano che saranno in zona arancione. È questa la decisione ...

