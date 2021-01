Covid, da domenica nessuna regione in zona rossa (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla”. E’ quanto si apprende da fonti del ministero della Salute.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla”. E’ quanto si apprende da fonti del ministero della Salute.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

