Covid, da domenica nessuna regione in zona rossa (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla”. E’ quanto si apprende da fonti del ministero della Salute.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da31 gennaio. Sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla”. E’ quanto si apprende da fonti del ministero della Salute.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

LaStampa : Domenica lockdown in Francia. Sos Covid, l’Algeria ricorre al vaccino russo e la Turchia a quello cinese - matteosalvinimi : #Salvini: Voto non possibile per covid? Il governo ha già fissato per domenica 11 aprile le elezioni regionali in C… - MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia e Sardegna verso zona arancione da domenica #lombardia - Roma_H_24 : Covid, il Lazio torna in zona gialla da domenica 31 gennaio - - martinalubiana : RT @TgrRai: #Covid_19, da domenica 4 regioni e una provincia in #zonaarancione: #Puglia, #Sardegna, #Sicilia, #Umbria e #Bolzano. In #zonag… -