Covid | Crisanti a La7 | “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti | la gente ormai si è abituata a 500 morti al giorno”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Lesuldie sul pubblico all’Ariston? Penso che ci sia una specie didei. Laalla fine si èe dice: ‘Muoiono 500 persone al? Va bene, pazienza’. Oppure dice: ‘Tanto a me non tocca, perché ho 30 o 40 anni'”. Sono le amare parole di Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia, nel corso della trasmissione “Piazzapulita”, su La7. “Lo ha detto anche il presidente della Regione Abruzzo – continua – e cioè che per lui la cosa più importante è mandare avanti l’economia. Però ci dimentichiamo il passato della nostra Italia: dall’Unità fino al 1956, la priorità di tutti i governi ...

La7tv : Crisi politica, consultazioni di Mattarella e inchiesta esclusiva sui furbetti del vaccino anti covid tra i temi di… - alcinx : RT @SkyTG24: Covid, Crisanti a Sky TG24: “Contagi reali? 30mila al giorno. Confusione con test rapidi' - SkyTG24 : Covid, Crisanti a Sky TG24: “Contagi reali? 30mila al giorno. Confusione con test rapidi' - mario_cunto : Covid, Crisanti: «Per toglierci la mascherina ci vorranno un paio di anni» - Agnese73186871 : RT @latinense: #Crisanti prof. Crisanti, anche prima del covid morivano centinaia di persone al giorno, anche di di cose vergognose come… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crisanti

Il professore di microbiologia dell’Università di Padova, il virologo Andrea Crisanti, è tornato a parlare dell'utilizzo della mascherina ...Un via libera in estate dopo un'altro inverno di sacrifici? Per il virologo Andrea Crisanti è un'opzione da non prendere assolutamente in considerazione. Anzi, per i mesi caldi ...