Covid: atteso un milione di nuovi casi di disagio mentale in Italia (Di venerdì 29 gennaio 2021) I numeri fanno impressione: meta' dei contagiati Covid manifesta disturbi psichiatrici con un'incidenza del 42% di ansia o insonnia , del 28% di disturbo post - traumatico da stress e del 20% di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 29 gennaio 2021) I numeri fanno impressione: meta' dei contagiatimanifesta disturbi psichiatrici con un'incidenza del 42% di ansia o insonnia , del 28% di disturbo post - traumatico da stress e del 20% di ...

Agenzia_Ansa : #Covid, il vaccino #Novavax è efficace all'89,3%. Atteso per oggi il disco verde ad #AstraZeneca #ANSA #coronavirus - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, il vaccino #Novavax è efficace all'89,3%. Atteso per oggi il disco verde ad #AstraZeneca #ANSA #coronavirus https… - zazoomblog : Covid ultime news. Bozza Iss: Rt cala a 084 scendono ricoveri. Atteso bollettino. LIVE - #Covid #ultime #news.… - MutiCarla : RT @Open_gol: Si fa sempre più duro lo scontro tra Ue e AstraZeneca, proprio nel giorno in cui è atteso il via libera per il vaccino https:… - Open_gol : Si fa sempre più duro lo scontro tra Ue e AstraZeneca, proprio nel giorno in cui è atteso il via libera per il vacc… -