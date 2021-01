Covid, Arcuri: “Ci mancano 300mila dosi vaccino, da Moderna -20%”. Il video (Di venerdì 29 gennaio 2021) Covid, Arcuri: “Ci mancano 300mila dosi vaccino, da Moderna -20%” Roma, 29 gen. (askanews) – All’Italia “mancano almeno 300mila dosi di vaccino che avremmo dovuto ricevere e non abbiamo ricevuto” ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, aggiornando la situazione della campagna vaccinale in Italia dopo gli ultimi ritardi comunicati anche da Moderna: “Pochi minuti fa anche Moderna ci ha avvisato che nella settimana dell’8 febbraio delle previste 166mila dosi di vaccino destinate all’Italia ne consegnerà 132mila, il 20% in meno. Dopo Pfizer e AstraZeneca, anche ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 gennaio 2021): “Ci, da-20%” Roma, 29 gen. (askanews) – All’Italia “almenodiche avremmo dovuto ricevere e non abbiamo ricevuto” ha detto il commissario straordinario all’emergenza-19 Domenico, aggiornando la situazione della campagna vaccinale in Italia dopo gli ultimi ritardi comunicati anche da: “Pochi minuti fa ancheci ha avvisato che nella settimana dell’8 febbraio delle previste 166miladidestinate all’Italia ne consegnerà 132mila, il 20% in meno. Dopo Pfizer e AstraZeneca, anche ...

