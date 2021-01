Covid | Arcuri | anche Moderna taglia la fornitura del 20% delle dosi | Vaccino Johnson & Johnson efficace al 66%

matteosalvinimi : Vaccini e siringhe, scelte illogiche, ritardi, indagini e soldi sprecati, addirittura un collaboratore del team ant… - LaStampa : Bufera sugli acquisti Covid, aperti sette fascicoli. Arcuri: su quelle spese non è previsto controllo - LegaSalvini : ECCO IL DOSSIER CHE INCASTRA ARCURI - tinas48 : Covid, il commissario Arcuri: “Obiettivo strategico è avere farmaci e vaccini autoctoni. Anche Moderna ha tagliato… - gaudenzio66 : RT @danieledv79: @apri_la_mente @DossiCarla @AntoniaAtravagl La corte dei conti apre ben sette procedimenti per danno erariale nei confront… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Arcuri

Lo ha detto il Commissario straordinario per l'emergenza- 19, Domenico, nel punto stampa sulle attività per il contrasto e il contenimento dell'epidemia. 29 gen 12:00: "Obiettivo ......'farà ogni sforzo ragionevole ('best reasonable effort') per produrre il vaccino ' anti -'... Vaccini,: anche Moderna ha annunciato ritardi, - 20% dal 9 febbraioCovid-19. Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova, è intervenuto a SkyTg24. L'articolo Covid19, “I contagi non calano e c’è un motivo ...Covid, Arcuri lancia l'allarme: “Ci mancano 300mila dosi di vaccino, tagli anche da Moderna” - picenotime.it - IT ...