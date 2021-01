Covid, altri due casi di variante inglese Il Papa Giovanni al lavoro per sequenziare (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giovedì 28 gennaio l’esito dei tamponi: i due bergamaschi non sono viaggiatori, entrambi sono in buone condizioni. Si aggiungono agli altri quattro casi. Callegaro: «In arrivo entro qualche mese i macchinari, così saremo autonomi». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giovedì 28 gennaio l’esito dei tamponi: i due bergamaschi non sono viaggiatori, entrambi sono in buone condizioni. Si aggiungono agliquattro. Callegaro: «In arrivo entro qualche mese i macchinari, così saremo autonomi».

Agenzia_Ansa : #Vaccino, in Italia le dosi #AstraZeneca non arriveranno da Anagni. Necessaria validazione in altri Paesi #Ue… - Corriere : Allarme inglese: chi ha avuto 2 dosi di vaccino potrebbe ancora contagiare gli altri - Tg3web : In Gran Bretagna i decessi per covid hanno superato il numero di 1800 nelle ultime 24 ore. In parallelo si guarda a… - Giusepp66890796 : RT @Serik_tpol: Domani #crimi dovrà dire: o #conte o #voto... Così smuove un pò questi idioti che seguono il #cazzarodirignano e altri che… - vincenzino80 : RT @MinervaMcGrani1: La questione vaccinale, prima, era solo un problema per chi aveva figli nella fascia da 0 a 16. Ora con il Covid, ha c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid: rialzo dei contagi in E-R, altri 56 morti Agenzia ANSA Coronavirus, in Calabria altri 4 decessi. Ricoveri e terapie intensive in lieve calo

Altri 4 decessi da Coronavirus in Calabria, mentre diminuiscono di una unità sia le terapie intensive (21) che i ricoveri (231), stando ai dati forniti dal ministero della Salute. Altra Regione o Stat ...

Brasile: studio prova infezione contemporanea con due ceppi di coronavirus (2)

\Nonostante ciò, entrambi i pazienti hanno manifestato sintomi condizioni lievi e si stanno riprendendo dalla Covid-19 senza ...

