Covid | a Napoli 8 pregiudicati in un bar senza mascherina | scattano le sanzioni

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I Carabinieri della stazione-Marianella hanno sanzionato per l’inosservanza delle norme contenimento-19 il titolare di un bar in via Santa Maria a cubito. Il locale è stato chiuso per 5 giorni. Ieri sera verso le 20 i militari dell’arma sono entrati all’interno dell’attività commerciale ed hanno constatato l’assembramento di 8 persone (tutte già note alle forze dell’ordine) che erano sprovviste di. I clienti sono stati sanzionati. La sanzione per il locale – che era in attività oltre l’orario previsto dalle norme anti contagio – è recidiva e reiterata. Il titolare, infatti, era stato già sanzionato dalla Stazione Carabinieri a dicembre scorso per l’analoga violazione. Ad oggi questo è il sesto locale chiuso dai Carabinieri della compagnia ...