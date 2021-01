Covid-19 | zona gialla | arancione e rossa | oggi le novità sulle regioni Rt ancora in calo

capuanogio : #Ronaldo e Georgina non sono stati multati ieri, ma la sanzione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, per essere u… - LegaSalvini : COVID, #FONTANA: '#LOMBARDIA DA ZONA GIALLA, MINISTERO NE TENGA CONTO' - SkyTG24 : Covid, Cirio: “Il Piemonte è da zona gialla, chiediamo chiarezza” - fontanabuona : Covid: zona gialla a rischio, mancherebbero (secondo il ministero) i tempi tecnici - lucainge_tweet : Covid: zona gialla a rischio, mancherebbero (secondo il ministero) i tempi tecnici -

Ultime Notizie dalla rete : Covid zona

Dobbiamo rispondere a precise domande: prima, c'erano o no altri casi diinterni, contiguità ... ha detto: "Faccio i complimenti alla struttura perché ad oggi è stata creata unabianca per ......abbia oggi aggiornato la mappa dei contagi da- 19 in Europa, collocando Friuli Venezia Giulia tra le aree in rosso scuro. Si tratta di Regioni che in Italia non sono mai state nemmeno in...“La Liguria ha i dati da zona gialla e ci aspettiamo perciò di essere inseriti in questa fascia, come ho appena detto al ministro Speranza al telefono. Oggi è il giorno delle decisioni del Ministero e ...Nel 2020 in Italia il traffico stradale di veicoli leggeri è calato fino all’80%, il traffico merci ...