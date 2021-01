Covid 19: la Cassazione proroga le misure fino al 30 aprile (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gabriella Lax - Predisposta la proroga delle misure organizzative per la prevenzione e il contenimento dei contagi connessi alla diffusione del Covid-19 oggetto del provvedimento del 29 settembre 2020. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gabriella Lax - Predisposta ladelleorganizzative per la prevenzione e il contenimento dei contagi connessi alla diffusione del-19 oggetto del provvedimento del 29 settembre 2020.

