Covid 19: la Cassazione proroga le misure fino al 30 aprile (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gabriella Lax - Predisposta la proroga delle misure organizzative per la prevenzione e il contenimento dei contagi connessi alla diffusione del Covid-19 oggetto del provvedimento del 29 settembre 2020. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gabriella Lax - Predisposta ladelleorganizzative per la prevenzione e il contenimento dei contagi connessi alla diffusione del-19 oggetto del provvedimento del 29 settembre 2020.

davepotsie : RT @altalex: >> L’omessa attivazione del collegamento da remoto, che impedisce la partecipazione dell’indiziato, è equiparabile alla mancat… - altalex : >> L’omessa attivazione del collegamento da remoto, che impedisce la partecipazione dell’indiziato, è equiparabile… - zazoomblog : Covid 19: la Cassazione proroga le misure fino al 30 aprile - #Covid #Cassazione #proroga #misure - pileribruno : RT @SPascasi: Fra un pochino sarò in diretta per parlare di assegno ai figli ed 'effetto Covid' #assegno #genitori #covid19 #pandemia #cri… - SPascasi : Fra un pochino sarò in diretta per parlare di assegno ai figli ed 'effetto Covid' #assegno #genitori #covid19… -