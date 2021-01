Covid-19, in Francia nuovo lockdown in arrivo, ma le scuole rimarranno aperte (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron potrebbe rivolgersi in diretta tv ai francesi domenica sera per annunciare un terzo lockdown che sembra ormai inevitabile di fronte ai timori di un dilagare delle varianti del Covid-19, in particolare quella di origine britannica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron potrebbe rivolgersi in diretta tv ai francesi domenica sera per annunciare un terzoche sembra ormai inevitabile di fronte ai timori di un dilagare delle varianti del-19, in particolare quella di origine britannica. L'articolo .

