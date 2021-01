Covid-19, il vaccino Johnson & Johnson efficace al 66% ma con una sola dose (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il vaccino Johnson & Johnson si inietta in una sola dose e per la conservazione necessita di una temperatura minore rispetto agli altri farmaci in commercio I primi risultati parlano di un’efficacia del 66% nel prevenire forme severe e moderate e di un 85% per i soli casi gravi. Resta ancora da chiarire quanto possa funzionare contro le varianti. E’ stata proprio la multinazionale americana Johnson & Johnson, tramite la filiale Janssen, a rendere noti i primi dati della sperimentazione di fase 3. L’efficacia sarebbe del 72% negli Stati Uniti, del 66% nel trial mondiale su tre continenti e più varianti e del 57% in Sudafrica, dove sta circolando una ... Leggi su zon (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilsi inietta in unae per la conservazione necessita di una temperatura minore rispetto agli altri farmaci in commercio I primi risultati parlano di un’efficacia del 66% nel prevenire forme severe e moderate e di un 85% per i soli casi gravi. Resta ancora da chiarire quanto possa funzionare contro le varianti. E’ stata proprio la multinazionale americana, tramite la filiale Janssen, a rendere noti i primi dati della sperimentazione di fase 3. L’efficacia sarebbe del 72% negli Stati Uniti, del 66% nel trial mondiale su tre continenti e più varianti e del 57% in Sudafrica, dove sta circolando una ...

