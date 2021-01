Covid-19, il bollettino di venerdì 29 gennaio: 13.574 casi con 477 morti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il bollettino di venerdì 29 gennaio sulla pandemia di Covid-19 in Italia: 13.574 casi nelle ultime 24 ore con 477 morti. 19.879 i guariti. 269.150 i tamponi. Il tasso di positività è al 5%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ildi29sulla pandemia di-19 in Italia: 13.574nelle ultime 24 ore con 477. 19.879 i guariti. 269.150 i tamponi. Il tasso di positività è al 5%. L'articolo .

SkyTG24 : La società #Moderna ha annunciato i risultati degli studi sul proprio #vaccino #Covid19, affermando che è efficace… - corriereag : Covid in Sicilia, bollettino 29 gennaio: 944 nuovi casi e 37 morti - Corriere Agrigentino Condividi CorriereAgrige… - tfabiani2 : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus in Italia - RaiNews : I dati sul #coronavirus in Italia - itapress24 : ?? Bollettino #Coronavirus di oggi #29gennaio ?? • 13.574 contagi • 477 morti • 19.879 guariti (269.150 tamponi)… -