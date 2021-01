Covid-19, Fontana: “La Lombardia ha dati da zona gialla, ci auguriamo che il Ministero decida in tal senso” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Attesi i dati del Monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Successivamente ci sarà la riunione della Cabina di Regia che fornirà le indicazioni per le ordinanze del Ministro della Salute, Roberto Speranza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Attesi idel Monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Successivamente ci sarà la riunione della Cabina di Regia che fornirà le indicazioni per le ordinanze del Ministro della Salute, Roberto Speranza. L'articolo .

LiaQuartapelle : La regione con più morti covid in Europa. La regione con più errori nella trasmissione dei dati all’ISS. La regione… - Agenzia_Ansa : 'Errore nel calcolo dell'#Rt', è scontro tra #Fontana e l'#Iss. La Lombardia passa da domenica in zona arancione, i… - orizzontescuola : Covid-19, Fontana: “La Lombardia ha dati da zona gialla, ci auguriamo che il Ministero decida in tal senso” - GiorgioScarinci : RT @Deputatipd: La regione con più morti covid in Europa. La regione con più errori nella trasmissione dei dati all’ISS. La regione con il… - CiccioniSe : RT @Deputatipd: La regione con più morti covid in Europa. La regione con più errori nella trasmissione dei dati all’ISS. La regione con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana Fontana torna a giustificarsi e gli regalano un pallottoliere MilanoToday Lombardia ancora in zona arancione: si decide oggi ma il giallo resta un miraggio

Sono almeno 9 le regioni che sperano di passare in zona gialla. Per l'associazione di categoria 'la possibilità che la Lombardia resti in zona arancione ancora una settimana' è 'francamente una beffa' ...

Coronavirus, Fontana: Dati da zona gialla, ministero ne tenga conto

Milano, 29 gen. (LaPresse) - "Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente al di sotto ...

Sono almeno 9 le regioni che sperano di passare in zona gialla. Per l'associazione di categoria 'la possibilità che la Lombardia resti in zona arancione ancora una settimana' è 'francamente una beffa' ...Milano, 29 gen. (LaPresse) - "Da tre settimane la Lombardia ha i dati da zona gialla, con tassi di incidenza tra tamponi e positivi fortemente al di sotto ...