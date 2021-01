(Di venerdì 29 gennaio 2021) Sulla situazione coronavirus in Italia, "i contagi non calano perché non ci sono misure sufficienti per farli calare, nel senso che abbiamo raggiunto un equilibrio tra la capacità del virus di trasmettersi e quella nostra di bloccarlo e quindi rimaniamo su questi livelli". L'articolo .

fattoquotidiano : Covid, Crisanti a La7: “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti, la gente ormai si è a… - La7tv : Crisi politica, consultazioni di Mattarella e inchiesta esclusiva sui furbetti del vaccino anti covid tra i temi di… - Antonel90677147 : RT @fattoquotidiano: Covid, Crisanti a La7: “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti, la gente ormai si è abit… - orizzontescuola : Covid-19, Crisanti: “Ci si abitua a 500 morti al giorno e si dice ‘Vabbè, pazienza’” - ZenatiDavide : Covid, Crisanti a La7: “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti, la gente ormai si è a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crisanti

Il professore di microbiologia dell’Università di Padova, il virologo Andrea Crisanti, è tornato a parlare dell'utilizzo della mascherina ...Un via libera in estate dopo un'altro inverno di sacrifici? Per il virologo Andrea Crisanti è un'opzione da non prendere assolutamente in considerazione. Anzi, per i mesi caldi ...