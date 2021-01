Covid-19 | Crimi M5S | “Un solo nome per completare la legislatura | Giuseppe Conte”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Stamattina ho trovato sul mio cellulare un messaggio di un sindaco, non del messaggio. “Ciao Vito come sindaco di un piccolo comune di montagna, per giunta terremotato, fatico a capire cosa sta accadendo. Non meritiamo quello che stiamo vivendo, c’è bisogno di stabilità, di rimboccarci le maniche e lavorare, ci vuole un nuovo corso.L'articolo .

PPicerni : RT @Serik_tpol: Domani #crimi dovrà dire: o #conte o #voto... Così smuove un pò questi idioti che seguono il #cazzarodirignano e altri che… - MovPopulistaIta : RT @Serik_tpol: Domani #crimi dovrà dire: o #conte o #voto... Così smuove un pò questi idioti che seguono il #cazzarodirignano e altri che… - mario30101970 : RT @Serik_tpol: Domani #crimi dovrà dire: o #conte o #voto... Così smuove un pò questi idioti che seguono il #cazzarodirignano e altri che… - rombi_ti : RT @Serik_tpol: Domani #crimi dovrà dire: o #conte o #voto... Così smuove un pò questi idioti che seguono il #cazzarodirignano e altri che… - Giusepp66890796 : RT @Serik_tpol: Domani #crimi dovrà dire: o #conte o #voto... Così smuove un pò questi idioti che seguono il #cazzarodirignano e altri che… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crimi

... capitanata da Vito, è attesa alle 17. Nessun veto ma un punto fermo: Giuseppe Conte premier, ... oggi, nella stagione del, l'esigenza di impedire il via vai di giornalisti e troupe, è ...E' quanto emerge dal report Un anno diche la Caritas e l'Arcidiocesi di Siena hanno ... Katiuscia Vaselli MarcoNervosismo in casa pentastellata: il veto a Iv chiuderebbe la possibilità di un nuovo incarico al premier uscente. L’apertura di Carfagna a un’«intesa alta» per guardare oltre Conte ...L'ala intransigente non vuole ricucire con Matteo Renzi: "Se lui torna io vado via". La fronda grillina spaventa i piani alti: "O Conte o torniamo al voto".