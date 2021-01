Covid-19, anche in zona gialla rimane il divieto di spostamento tra le Regioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Resta il divieto di spostamento tra le Regioni, come previsto dall'ultimo Dpcm. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Resta ilditra le, come previsto dall'ultimo Dpcm. L'articolo .

LegaSalvini : ?? ORIGINI DEL COVID IN CINA, BIDEN VUOLE UN'INCHIESTA. È UN PERICOLOSO COMPLOTTISTA ANCHE LUI? - Agenzia_Ansa : #Arcuri: anche #Moderna ha annunciato un taglio del 20%, ci mancano almeno 300mila dosi'. La conferenza stampa del… - ladyonorato : In UK c’è una commissione d’inchiesta sul Covid. E ha accertato che ogni soggetto deceduto o ricoverato per varie c… - Ansa_Piemonte : Covid: molta Italia torna in zona gialla, anche Piemonte. Attesa firma delle ordinanze del ministro Speranza #ANSA - _fiorucci : RT @ChiodiDonatella: L'#EUROPA NON È #BABBONATALE: IL #MES È UN PRESTITO NON UN REGALO Tutti #economisti in #tv quando non sono occupati a… -