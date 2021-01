Covid-19, 5 regioni arancioni e 16 gialle. Nessuna in zona rossa. Nuove ordinanze in vigore da lunedì 1° febbraio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cinque regioni in fascia arancione, tutte le altre in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata, a quanto si apprende da fonti del ministero, Nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1° febbraio e non da domenica 31 gennaio, precisa il Ministero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cinquein fascia arancione, tutte le altre ingialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata, a quanto si apprende da fonti del ministero,che andranno ina partire da1°e non da domenica 31 gennaio, precisa il Ministero. L'articolo .

