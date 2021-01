Cotto e Mangiato ricetta 29 gennaio 2021 | mug cake

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Questa è la giornata delladolce. E Tessa Gelisio ci prepara una mug, ovvero una torta in tazza. LaPer la preparazione di questa: 100 grammi di ricotta 110 grammi di zucchero 100 grammi di farina 2 uova Burro Cioccolato Panna Procedimento In una terrina mescolare ricotta zucchero e uova poi aggiungere adagio anche la farina. Intanto far sciogliere a bagnomaria cioccolato e burro quindi accorparlo al composto e continuare a girare. Infine versare nella tazza e mettere in microonde al massimo della temperatura per 5-6 minuti. Montare la panna intanto per decorare la tazza non appena pronta. L'articolo proviene da NonSolo.TV.