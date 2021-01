Cos’è Reddit e come funziona il social che ha sconvolto le borse di Wall Street (Di venerdì 29 gennaio 2021) Facciamo chiarezza sulla piattaforma social Reddit e sul suo funzionamento, troppo spesso ancora frainteso dai media tradizionali Definita come la “front-page di internet”, Reddit è un social network, o meglio, un social news aggregator, che in virtù delle ultime vicende finanziarie inerenti l’acquisto dei titoli di GameStop si sta facendo conoscere maggiormente anche dal grande pubblico italiano. Alcuni utenti della piattaforma sono stati infatti protagonisti di un’operazione che potremmo definire social-finanziaria che ha scombussolato gli andamenti di Wall Street attirando attenzione da tutto il mondo. Per un approfondimento sulla vicenda vi rimandiamo a questo articolo –> GameStop da record grazie a ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Facciamo chiarezza sulla piattaformae sul suomento, troppo spesso ancora frainteso dai media tradizionali Definitala “front-page di internet”,è unnetwork, o meglio, unnews aggregator, che in virtù delle ultime vicende finanziarie inerenti l’acquisto dei titoli di GameStop si sta facendo conoscere maggiormente anche dal grande pubblico italiano. Alcuni utenti della piattaforma sono stati infatti protagonisti di un’operazione che potremmo definire-finanziaria che ha scombussolato gli andamenti diattirando attenzione da tutto il mondo. Per un approfondimento sulla vicenda vi rimandiamo a questo articolo –> GameStop da record grazie a ...

infoiteconomia : Cos’è Reddit, il social che ha dato il via al clamoroso boom in borsa di GameStop - AgostinelliAldo : Tra luci ed ombre cos'è #reddit, il social che ha dato il via al clamoroso boom in borsa di #GameStop tramite il gr… - tweetbaldo : Cos'hanno in comune l'insurrezione al Campidoglio e il boom azionario di #GameStop? Entrambi sono nati da scambi tr… - MarikaSurace : @PastoreLella Lella, ti piacerebbe moltissimo questa storia di ragazzetti che si mettono contro la lobby degli hedg… - giobandnere : RT @lillydessi: Reddit, cos’è il sito che fa volare le azioni di GameStop (e tremare Wall Street) - Corriere della Sera -

