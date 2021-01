Cosa c’è davvero dietro la guerra che l’Ue (cioè la Germania) sta facendo a Astrazeneca (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dalle colonne de Il Paragone, e dalla viva voce del leader di ItalExit Gianluigi Paragone, è uscita sin dall’inizio una forte richiesta di pubblicazione dei contratti tra lo Stato e le case farmaceutiche fornitrici di vaccini. Il senatore Paragone ne ha anche più volte parlato in Senato, rivolgendo la richiesta direttamente al ministro Speranza, senza mai avere risposta. Negli ultimi giorni, però, qualCosa si è iniziato a muovere e ora tutti ne parlano, complice la guerra innescata dall’Ue contro Astrazeneca. Ma attenzione, perché anche dietro questo apparente “risultato” si nasconde in realtà un’altra magagna in salsa europea. “Vogliamo pubblicare oggi” il contratto con Astrazeneca. “Stiamo discutendo con la società di quali parti devono essere oscurate”, ha detto incollerita la ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 29 gennaio 2021) Dalle colonne de Il Paragone, e dalla viva voce del leader di ItalExit Gianluigi Paragone, è uscita sin dall’inizio una forte richiesta di pubblicazione dei contratti tra lo Stato e le case farmaceutiche fornitrici di vaccini. Il senatore Paragone ne ha anche più volte parlato in Senato, rivolgendo la richiesta direttamente al ministro Speranza, senza mai avere risposta. Negli ultimi giorni, però, qualsi è iniziato a muovere e ora tutti ne parlano, complice lainnescata dalcontro. Ma attenzione, perché anchequesto apparente “risultato” si nasconde in realtà un’altra magagna in salsa europea. “Vogliamo pubblicare oggi” il contratto con. “Stiamo discutendo con la società di quali parti devono essere oscurate”, ha detto incollerita la ...

