Cortesie per gli ospiti: Federica e Paola vs Patrizia e Claudia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giovedì 28 gennaio 2021 è andata in onda la ventinovesima puntata della tredicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Federica e Paola vs Patrizia e Claudia La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Federica e Paola con il menù “Tuscia & Friends”, e le sorelle Patrizia e Claudia con il menù “La domenica della mamma”.. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Federica e Paola con il punteggio di 21-19. Cortesie per gli ospiti – Streaming first appeared on Ascolti ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 29 gennaio 2021) Giovedì 28 gennaio 2021 è andata in onda la ventinovesima puntata della tredicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacon il menù “Tuscia & Friends”, e le sorellecon il menù “La domenica della mamma”.. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 21-19.per gli– Streaming first appeared on Ascolti ...

zanoniris2 : Ma possiamo tornare a quando su Real Time non facevano solo 'cortesie per gli ospiti'? Perché vi giuro che mi manca… - ElenaOlivieri5 : @mariannaaprile Io al centesimo gne gne in 10 minuti ambiato canale e ho guardato “Cortesie per gli ospiti”. Csaba della Zorza premier. - EHoldchins : @ricpuglisi @OttoemezzoTW @AndreaOrlandosp @pdnetwork @fattoquotidiano @marcotravaglio @silvia_sb_ @FinancialTimes… - maisonwavy : kang haneul che si prepara per cortesie per gli ospiti - vanniexlou : WS A CORTESIE PER GLI OSPITI MENTRE INFORNAVANO UNA TORTA -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie per Cortesie per gli ospiti, la caduta in diretta spiazza i... CheNews.it Cortesie per gli ospiti: Federica e Paola vs Patrizia e Claudia

Federica e Paola vs Patrizia e Claudia. La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Federica e Paola con il menù “Tuscia & Friends”, e le sorelle Patrizia e Claudia ...

Volkswagen Polo Business 1.0 MPI 5p. Comfortline BlueMotion Technology del 2018 usata a Treviso

TECH PACK, RUOTA DI SCORTA, CERCHI IN LEGA 15', APP CONNECT, Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati ... Airbag passeggero, Airbag per la testa lato passeggero anteriore e ...

Federica e Paola vs Patrizia e Claudia. La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Federica e Paola con il menù “Tuscia & Friends”, e le sorelle Patrizia e Claudia ...TECH PACK, RUOTA DI SCORTA, CERCHI IN LEGA 15', APP CONNECT, Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati ... Airbag passeggero, Airbag per la testa lato passeggero anteriore e ...