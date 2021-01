Corso Salani, la passione del cinema e dell’altrove Stasera a «Fuori orario» (Di sabato 30 gennaio 2021) Quando era apparso quello strano film tra la fine degli anni Ottanta e l’arrivo dei Novanta sembrava un «oggetto» quasi marziano: c’erano due ragazzi che le cui storie attraversavano l’Europa, dall’Ungheria a Gibilterra, ogni volta diversi eppure uniti da un sentimento comune, un amore finito, evaporato negli anni tra gli accidenti del tempo e della vita, nello spazio ineffabile che appartiene alle relazioni. Lui in ognuno dei tre episodi che componevano il film si chiamava sempre Alberto, lei cambiava nome, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 30 gennaio 2021) Quando era apparso quello strano film tra la fine degli anni Ottanta e l’arrivo dei Novanta sembrava un «oggetto» quasi marziano: c’erano due ragazzi che le cui storie attraversavano l’Europa, dall’Ungheria a Gibilterra, ogni volta diversi eppure uniti da un sentimento comune, un amore finito, evaporato negli anni tra gli accidenti del tempo e della vita, nello spazio ineffabile che appartiene alle relazioni. Lui in ognuno dei tre episodi che componevano il film si chiamava sempre Alberto, lei cambiava nome, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

misstxlstoj_ : Ho fatto i 'compiti' per il mio corso editoriale svolgendo una ricerca biografica su una casa editrice (ho scelto l… - duelsit : New post: Cinema sui margini: due notti di Fuori Orario per Corso Salani - sentieriselvagg : Libro di Giona è un frammento di vita di Massimiliano Piccardo, un uomo ridotto a vivere dentro un auto. Prodotto d… - casadelcinemats : RT @UrbyMy: Mercoledì al TSFF32 : Premio Corso Salani 2021 @TriesteFilmFest @casadelcinemats #TSFF #TSFF32 #Premiosalani2021 #film #arte #a… - TriesteFilmFest : RT @UrbyMy: Mercoledì al TSFF32 : Premio Corso Salani 2021 @TriesteFilmFest @casadelcinemats #TSFF #TSFF32 #Premiosalani2021 #film #arte #a… -

Ultime Notizie dalla rete : Corso Salani FUORI ORARIO - Due notti dedicate a Corso Salani

Con il titolo " Walk the Walk - Fuori Orario per Corso Salani" , sabato 29 e domenica 30 gennaio 2021," Fuori Orario ", su Rai3 in terza serata all'1.05, dedicherà due notti a Salani, grande film maker e attore, prematuramente scomparso poco più di ...

Trieste Film Festival: ripartiamo da qui!

Nel 2011 viene istituito inoltre il Premio Corso Salani, in ricordo del regista fiorentino prematuramente scomparso e grande amico del festival, che vuole essere un aiuto e una vetrina dedicata al ...

Corso Salani, la passione del cinema e dell'altrove Stasera a «Fuori orario» | il manifesto Il Manifesto Corso Salani, la passione del cinema e dell’altrove Stasera a «Fuori orario»

Lui in ognuno dei tre episodi che componevano il film si chiamava sempre Alberto, lei cambiava nome, insieme avevano scritto anche il soggetto e la sceneggiatura, lui era il regista: Corso Salani e ...

TSFF 2021 – Divinazioni: recensione del documentario di Leandro Picarella

La recensione del documentario di Divinazioni, un viaggio nel Sud alla scoperta della “magia rossa” e di antichi rituali.

Con il titolo " Walk the Walk - Fuori Orario per" , sabato 29 e domenica 30 gennaio 2021," Fuori Orario ", su Rai3 in terza serata all'1.05, dedicherà due notti a, grande film maker e attore, prematuramente scomparso poco più di ...Nel 2011 viene istituito inoltre il Premio, in ricordo del regista fiorentino prematuramente scomparso e grande amico del festival, che vuole essere un aiuto e una vetrina dedicata al ...Lui in ognuno dei tre episodi che componevano il film si chiamava sempre Alberto, lei cambiava nome, insieme avevano scritto anche il soggetto e la sceneggiatura, lui era il regista: Corso Salani e ...La recensione del documentario di Divinazioni, un viaggio nel Sud alla scoperta della “magia rossa” e di antichi rituali.