Coronavirus: tutti i vaccinati all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù hanno sviluppato anticorpi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Trascorsi 21 giorni dalla prima dose di vaccino contro il Coronavirus, il 99% del personale sanitario vaccinato all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha sviluppato gli anticorpi contro il virus. Trascorsi invece 7 giorni dal richiamo del vaccino, il 100% degli immunizzati ha sviluppato gli anticorpi. I dati emersi dal monitoraggio effettuato presso la struttura sanitaria Romana sono davvero positivi e incoraggianti. I dati emersi dal monitoraggio sulle vaccinazioni al Bambino Gesù I dati sono stati raccolti dall'équipe della Medicina del lavoro e della struttura complessa di Microbiologia, con l'aiuto dell'Immunologia clinica e grazia al coordianemento da parte della direzione sanitaria.

Esattamente un anno fa il portiere dell’hotel Palatino, in via Cavour, chiama il 118 segnalando che due ospiti cinesi stanno male. L’ambulanza arriva, i coniugi vengono portati allo Spallanzani. Il gi ...

Israele: efficacia sulla popolazione del vaccino Pfizer al 92%

Dopo una sola settimana dalla seconda dose sono confermate le attese, solo 66 persone infettate su 248mila e con lievi conseguenze. Lo studio sulla popolazione continua ...

Esattamente un anno fa il portiere dell'hotel Palatino, in via Cavour, chiama il 118 segnalando che due ospiti cinesi stanno male. L'ambulanza arriva, i coniugi vengono portati allo Spallanzani. Dopo una sola settimana dalla seconda dose sono confermate le attese, solo 66 persone infettate su 248mila e con lievi conseguenze. Lo studio sulla popolazione continua ...