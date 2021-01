Coronavirus | Papa Francesco | ' pandemia ha amplificato povertà e ingiustizie'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Città del Vaticano, 29 gen. (Adnkronos) - Ladelha reso ancora più forti ed evidenti le diseguaglianze sociali e va affrontata con coraggio e speranza, mettendo al bando la tentazione dell'indifferenza verso gli altri, magari mascherandola con la necessità del 'distanziamento sociale' imposto dall'esigenza di evitare le situazioni di contagio. E' il monito chelancia nel Messaggio per la 'Giornata Missionaria Mondiale', che si celebrerà il prossimo 17 ottobre. "L'attuale momento storico non è facile - riconosce il Pontefice - La situazione dellaha evidenziato eil dolore, la solitudine, lae ledi cui già tanti soffrivano; e ha smascherato le nostre false sicurezze e le ...

(Adnkronos) - In questo tempo di pandemia, "davanti alla tentazione di mascherare e giustificare la differenza e l'apatia in nome del sano distanziamento sociale", per il Papa "è urgente la missione d ...Presentato oggi il dossier “Un anno di Covid” realizzato dalla Caritas dell’Arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino ...