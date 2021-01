Coronavirus, oggi il nuovo monitoraggio Iss. Le Regioni che potrebbero cambiare colore. Anticorpi in 99 per cento dei sanitari vaccinati a 21 giorni – LIVE (Di venerdì 29 gennaio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 8.25 – oggi il nuovo monitoraggio Iss. Le Regioni che potrebbero cambiare colore 17.30 – Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore Coronavirus17.00 – Anticorpi in 99% dei sanitari vaccinati a 21 giorni Nel primo monitoraggio dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma sono stati riscontrati gli Anticorpi in 99% dei sanitari vaccinati a 21 ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 8.25 –ilIss. Leche17.30 –in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore17.00 –in 99% deia 21Nel primodell’Ospedale Bambino Gesù di Roma sono stati riscontrati gliin 99% deia 21 ...

you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 gennaio: 14.372 nuovi casi e 492 morti - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 1.653.027 Di cui prime dosi: 1.314.960 Di cu… - mennasesto : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… - Andreacritico : RT @LucaGattuso: Oggi per #COVID è come se fossero morti tutti gli abitanti di PARRANO in provincia di Terni. Tutti. Compreso il sindaco e… -