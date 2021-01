Coronavirus, Lombardia e Lazio in zona gialla. Solo quattro regioni restano arancioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sulla base dei dati del monitoraggio dell’Iss e le indicazioni della Cabina di Regia, sono quattro le regioni che restano in area arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, e la provincia autonoma di Bolzano. Diventano invece gialle tutte le altre regioni e PA, compreso il Lazio. Tra queste ultime c’è quindi anche la Lombardia che, dopo aver passato per errore una settimana in zona rossa, torna a colorarsi di giallo. In giornata, arriverà dunque la firma del ministero della Salute Roberto Speranza sulle nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Da sapere: Dpcm 14 gennaio 2021: testo (Pdf) e novità Cosa prevede il nuovo Dpcm 14 gennaio 2021? Dpcm 14 gennaio 2021: le regole per gli spostamenti Dpcm 14 gennaio 2021, le Faq: cosa ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sulla base dei dati del monitoraggio dell’Iss e le indicazioni della Cabina di Regia, sonolechein area arancione: Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, e la provincia autonoma di Bolzano. Diventano invece gialle tutte le altree PA, compreso il. Tra queste ultime c’è quindi anche lache, dopo aver passato per errore una settimana inrossa, torna a colorarsi di giallo. In giornata, arriverà dunque la firma del ministero della Salute Roberto Speranza sulle nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. Da sapere: Dpcm 14 gennaio 2021: testo (Pdf) e novità Cosa prevede il nuovo Dpcm 14 gennaio 2021? Dpcm 14 gennaio 2021: le regole per gli spostamenti Dpcm 14 gennaio 2021, le Faq: cosa ...

