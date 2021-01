Coronavirus, l’Italia cambia colore: che succede dal 31 gennaio? (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono 13.574 i nuovi casi di Coronavirus nel nostro Paese a fronte di 268.750 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. Ancora alto, purtroppo, il numero dei decessi: 477 in più da ieri, che porta il totale a 87.858, da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino di oggi, venerdì 29 gennaio. La Regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Campania. Oggi è anche il “giorno x” per il cambio dei colori delle Regioni e l’aggiornamento della mappa colorata (bianca, gialla, arancione e rossa) con il diverso modulaggio delle restrizioni per combattere la pandemia di Coronavirus che cambieranno colore da domenica 31 gennaio. Come ogni venerdì infatti l’Istituto superiore di sanità (ISS) ha reso noto il monitoraggio settimanale ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono 13.574 i nuovi casi dinel nostro Paese a fronte di 268.750 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. Ancora alto, purtroppo, il numero dei decessi: 477 in più da ieri, che porta il totale a 87.858, da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino di oggi, venerdì 29. La Regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Campania. Oggi è anche il “giorno x” per il cambio dei colori delle Regioni e l’aggiornamento della mappa colorata (bianca, gialla, arancione e rossa) con il diverso modulaggio delle restrizioni per combattere la pandemia diche cambierannoda domenica 31. Come ogni venerdì infatti l’Istituto superiore di sanità (ISS) ha reso noto il monitoraggio settimanale ...

