Coronavirus | l’allarme di De Luca | «In Campania la campagna di vaccinazione rischia di finire nel 2022» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dopo che anche Moderna ha annunciato un taglio nelle forniture dei vaccini anti-del 20% nelle prossime settimane, il governatore dellaVincenzo Deha lanciatoin diretta su Facebook: «Se la quantità dei vaccini resta questa, la copertura per lanon si concluderà nel 2021, ma nel. Siamo in una situazione di totale precarietà, non abbiamo nessuna certezza sulle forniture». Deha quindi annunciato che laper gli over 80 partirà a febbraio. Ma ha avvertito che sul territorio la situazione potrebbe peggiorare: «Ci sono comportamenti cheno di farci passare in zona rossa. Stiamo registrando picchi di contagio estremamente preoccupanti. Se continua così, passeremo ...