**Coronavirus: Lady Gaga, 'la pandemia mi ha lasciato debole e impotente'** (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Lady Gaga è, da molti dei suoi fan, considerata invincibile, ma la pandemia di coronavirus l'ha lasciata indebolita. La cantante di "Chromatica", 34 anni, ha rivelato a Usa Today di condividere ciò che molte persone provano durante questo periodo: "Un epico senso di impotenza su ciò che sta accadendo nel mondo", dice Gaga. "Abbiamo incontrato un super virus epico di proporzioni disastrose", ha detto. "Quindi quella sensazione di impotenza in qualche modo è, penso, qualcosa che tutti condividiamo". La pandemia l'ha stimolata in altri modi, però, sottolinea l'artista, aggiungendo che "mi ha davvero mobilitato per lavorare su come posso aiutare il mondo". Un modo in cui sta agendo la protagonista di 'A Star is Born' è collaborare con l'International Well Building Institute, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) -è, da molti dei suoi fan, considerata invincibile, ma ladi coronavirus l'ha lasciata indebolita. La cantante di "Chromatica", 34 anni, ha rivelato a Usa Today di condividere ciò che molte persone provano durante questo periodo: "Un epico senso di impotenza su ciò che sta accadendo nel mondo", dice. "Abbiamo incontrato un super virus epico di proporzioni disastrose", ha detto. "Quindi quella sensazione di impotenza in qualche modo è, penso, qualcosa che tutti condividiamo". Lal'ha stimolata in altri modi, però, sottolinea l'artista, aggiungendo che "mi ha davvero mobilitato per lavorare su come posso aiutare il mondo". Un modo in cui sta agendo la protagonista di 'A Star is Born' è collaborare con l'International Well Building Institute, che ...

TV7Benevento : **Coronavirus: Lady Gaga, 'la pandemia mi ha lasciato debole e impotente'**... - Lady_Tremaine_8 : RT @ItalianPolitics: ++ #Coronavirus. Secondo un dossier dei nostri servizi, i nuovi positivi giornalieri in Italia sarebbero in realtà mol… - Lady_ofShalott_ : C'è qualcosa che non funziona nei dati italiani sui tamponi - of_snp : Lady Yulia - Ulla - Linetta Schumacher - O'More ?? - Lady_ofShalott_ : RT @Miti_Vigliero: Covid e scuola, il matematico Sebastiani: 'Ecco i dati che dimostrano perchè non possiamo riaprire le superiori' https:… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Lady Lady Gaga e quel senso crudele di impotenza verso il Covid

Un'enorme sensazione di impotenza. Lady Gaga condivide il suo stato d'animo per ciò che accade nel mondo durante la pandemia ( tutto sul coronavirus ): 'Ci siamo trovati davanti a un super virus - ha detto la popstar in una intervista ...

Elasi: «Quando ho detto no a X Factor»

... non ha tentato la scorciatoia dei talent anziché la strada dell'emergente in tempo di Coronavirus? ... E questo senza l'ambizione di diventare Lady Gaga, eh». Come sceglie di cosa scrivere? « ...

Lady Gaga e quel senso crudele di impotenza verso il Covid Sky Tg24 Lady Gaga e quel senso crudele di impotenza verso il Covid

Un'enorme sensazione di impotenza. Lady Gaga condivide il suo stato d'animo per ciò che accade nel mondo durante la pandemia ( tutto sul coronavirus ): "Ci siamo trovati davanti a un super virus -ha d ...

Porto di Loano. recuperato il relitto del My Lady Vanilla (foto)

Sono state avviate questa mattina, per concludersi nel primo pomeriggio, le operazioni di recupero del My Lady Vanilla, yatch di 30 metri di lunghezza ...

Un'enorme sensazione di impotenza.Gaga condivide il suo stato d'animo per ciò che accade nel mondo durante la pandemia ( tutto sul): 'Ci siamo trovati davanti a un super virus - ha detto la popstar in una intervista ...... non ha tentato la scorciatoia dei talent anziché la strada dell'emergente in tempo di? ... E questo senza l'ambizione di diventareGaga, eh». Come sceglie di cosa scrivere? « ...Un'enorme sensazione di impotenza. Lady Gaga condivide il suo stato d'animo per ciò che accade nel mondo durante la pandemia ( tutto sul coronavirus ): "Ci siamo trovati davanti a un super virus -ha d ...Sono state avviate questa mattina, per concludersi nel primo pomeriggio, le operazioni di recupero del My Lady Vanilla, yatch di 30 metri di lunghezza ...