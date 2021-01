Coronavirus in Toscana: 26 morti, oggi 29 gennaio. E 594 nuovi contagi. Vaccinate 107mila persone (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono 26 i morti di oggi, 29 gennaio in Toscana. Si tratta di 14 donne e 12 uomini con età media di 83 anni. E sono 594 i nuovi contagi (592 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico) con età media di 47 anni (il 14% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più). E sono 133.343 i positivi da inizio pandemia Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono 26 idi, 29in. Si tratta di 14 donne e 12 uomini con età media di 83 anni. E sono 594 i(592 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico) con età media di 47 anni (il 14% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più). E sono 133.343 i positivi da inizio pandemia

