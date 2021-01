Coronavirus, in Lombardia aumentano ancora gli ingressi in terapia intensiva: 28 (ieri 18). 77 i decessi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il bollettino del 29 gennaio Sono 77 i decessi per Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, in leggera diminuzione rispetto a ieri quando le vittime erano state 88. Il totale sale così a 27.016 dall’inizio della pandemia. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 28 e il totale di persone ricoverate in rianimazione sale a 379, in aumento rispetto a ieri (+8). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati +1.900 casi con 34.156 tamponi, in diminuzione rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati +2.603 ma con 41.677 tamponi. Cala anche il tasso di positività sui tamponi effettuati: oggi è 5,5%, ieri 6,2%. Aumenta invece il numero di persone guarite e dimesse: +2.148, per un totale di 458.254. Sono ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il bollettino del 29 gennaio Sono 77 iperregistrati innelle ultime 24 ore, in leggera diminuzione rispetto aquando le vittime erano state 88. Il totale sale così a 27.016 dall’inizio della pandemia. I nuoviinsono 28 e il totale di persone ricoverate in rianimazione sale a 379, in aumento rispetto a(+8). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati +1.900 casi con 34.156 tamponi, in diminuzione rispetto aquando i nuovi casi erano stati +2.603 ma con 41.677 tamponi. Cala anche il tasso di positività sui tamponi effettuati: oggi è 5,5%,6,2%. Aumenta invece il numero di persone guarite e dimesse: +2.148, per un totale di 458.254. Sono ...

