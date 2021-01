Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di venerdì 29 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 gennaio Sono 13.574 i nuovi casi di Coronavirus registrati nel corso delle ultime 24 ore. E sono 477 le persone decedute nell’ultima giornata, con un lieve calo rispetto alla giornata del 28 gennaio. I tamponi processati sono 268.750, quasi 6.500 in meno rispetto a quelli analizzati nelle 24 ore precedenti. Alla luce del numero di positivi e tamponi il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 29 gennaio Sono 13.574 i nuovi casi diregistrati nel corso24 ore. E sono 477 le persone decedute nell’ultima giornata, con un lieve calo rispetto alla giornata del 28 gennaio. I tamponi processati sono 268.750, quasi 6.500 in meno rispetto a quelli analizzati nelle 24 ore precedenti. Alla luce del numero di positivi e tamponi il ...

