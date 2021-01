Coronavirus, in Brasile superati i 9 milioni di casi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Brasile supera i 9 milioni di casi accertati da Covid - 19 con 61.811 nuovi contagi nelle ultime 24 ore che portano il totale degli infetti a 9.058.687. E' quanto emerge dai dati diffusi dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilsupera i 9diaccertati da Covid - 19 con 61.811 nuovi contagi nelle ultime 24 ore che portano il totale degli infetti a 9.058.687. E' quanto emerge dai dati diffusi dal ...

(ANSA) - SAN PAOLO, 29 GEN - Il Brasile supera i nove milioni di contagi di Covid-19 dall'inizio della pandemia: è quanto emerge dai dati delle segreterie di salute statali. I contagi nelle ultime 24 ...

