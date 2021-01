Coronavirus | il vaccino Johnson & Johnson è efficace al 66%

ilpost : Sul vaccino contro il coronavirus Cuba sta facendo da sola - RaiNews : #coronavirus, le dosi del vaccino russo #SputnikV sarebbero disponibili nel secondo trimestre di quest'anno - Agenzia_Ansa : #Covid, il vaccino #Novavax è efficace all'89,3%. Atteso per oggi il disco verde ad #AstraZeneca #ANSA #coronavirus - Esterin62237737 : RT @gabrillasarti2: Report, inchiesta-bomba sul vaccino anti-Covid: 'Siamo sicuri che funzioni?', ciò che non ci hanno detto - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, a chi è stato davvero somministrato il vaccino: i dati in Campania e nel resto d'Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccino

Johnson&Johnson in forte calo in premercato, dopo che il colosso americano ha reso noto che il propriocontro ilha dimostrato una efficacia pari al 66% nella protezione contro il Covid - 19.IlJohnson & Johnson si inietta in una sola dose e per la conservazione necessita di una temperatura minore rispetto agli altri farmaci in commercio.Condividi questo articolo:(Adnkronos) – (Adnkronos) – “Dico “rubati”, ma in realtà anche in questo tempo tutti stiamo imparando qualcosa: quanto siamo vulnerabili e allo stesso tempo forti, se capiamo ...Bruxelles, 29 gen. (AdnKronos Salute) - Nel contratto di acquisto anticipato siglato da AstraZeneca con la Commissione Europea, l'azienda ...