Coronavirus, i numeri in chiaro. Sestili: «L’Italia riapre? Saliranno i contagi. Prepariamoci» – Il video (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gli effetti “benefici” delL’Italia in zona rossa (per quanto a giorni alterni) nel periodo delle feste natalizie continuano a farsi sentire. Tanto che, con un’Italia di fatto ripartita, a prevalenza gialla e con studenti e studentesse sempre più in presenza, «non dobbiamo stupirci se nelle prossime settimane registreremo una risalita nella curva dei contagi». Lo conferma, analizzando con Open il trend della settimana della diffusione del Coronavirus in Italia, Giorgio Sestili, fisico e fondatore del blog giorgioSestili.it. Il trend settimanale «Anche questa settimana si conferma un trend nella diminuzione dei contagi», dice Sestili a Open. Un calo in tutti i parametri che si registra da due settimane. «Sono diminuiti i nuovi casi positivi e gli ingressi in ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gli effetti “benefici” delin zona rossa (per quanto a giorni alterni) nel periodo delle feste natalizie continuano a farsi sentire. Tanto che, con un’Italia di fatto ripartita, a prevalenza gialla e con studenti e studentesse sempre più in presenza, «non dobbiamo stupirci se nelle prossime settimane registreremo una risalita nella curva dei». Lo conferma, analizzando con Open il trend della settimana della diffusione delin Italia, Giorgio, fisico e fondatore del blog giorgio.it. Il trend settimanale «Anche questa settimana si conferma un trend nella diminuzione dei», dicea Open. Un calo in tutti i parametri che si registra da due settimane. «Sono diminuiti i nuovi casi positivi e gli ingressi in ...

Vuardie_Furlane : Nel #dopoguerra col #marshallplan l'Italia ricevette l'equivalente di 11 miliardi di € per risollevarsi dai danni d… - maurilioberetta : ?? Finalmente liberi!!! ?? Qualcuno si è accorto che forse non è il caso di guardare i numeri con valore assoluto (i… - cohibadelaserna : RT @GiulioNotturni: 1 anno. 365 giorni. 1 milione di emozioni. Numeri, di una esperienza che non sembra avere fine. Spaesamento, stanchezza… - ale68bacci : RT @GiulioNotturni: 1 anno. 365 giorni. 1 milione di emozioni. Numeri, di una esperienza che non sembra avere fine. Spaesamento, stanchezza… - LuceverdeRoma : ?? #COVID_19 ? NUMERI VERDI REGIONALI E INFO VIAGGIATORI ?? Le Regioni hanno attivato numeri per rispondere alle… -