Coronavirus, i contagi sono sottostimati al 50% in Italia (Di venerdì 29 gennaio 2021) I contagi da Coronavirus sono stati sottostimati al 50% in Italia. È quanto si legge in un rapporto dell'intelligence svelato da la Repubblica. Secondo questo documento ci sarebbero errori dovuti al calo dei tamponi della metà di novembre 2020 e l'inserimento nel calcolo dei test antigienici. Nessun calo dunque della curva epidemiologica Coronavirus, la grave sottostima dei contagi Un rapporto dell'intelligence pubblicato da la Repubblica svela un'incredibile verità. I "contagi da Covid in Italia sarebbero sottostimati del 50%", si legge nel documento. Questo grave problema sarebbe stato causato da due errori. Il primo è quello dovuto al "calo del numero dei tamponi a metà novembre 2020".

