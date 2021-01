Coronavirus: Ema, ok vaccino AstraZeneca in Ue per over 18 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gen. (Adnkronos Salute) - "L'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione condizionata alla commercializzazione nell'Ue del vaccino sviluppato da università di Oxford-Irbm e prodotto da AstraZeneca. La raccomandazione è per prevenire la malattia da Coronavirus (Covid-19) nelle persone a partire dai 18 anni di età". Lo annuncia l'Ema in una nota ricordando che "questo è il terzo vaccino anti Covid che è stato raccomandato dall'ente per l'autorizzazione". Il comitato tecnico Chmp "ha valutato accuratamente i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino e si è espressa favorevolmente" per un via libera, ha spiegato l'agenzia. "Abbiamo ulteriormente ampliato l'arsenale di vaccini a disposizione degli Stati membri dell'Ue e dello Spazio economico europeo per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gen. (Adnkronos Salute) - "L'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione condizionata alla commercializzazione nell'Ue delsviluppato da università di Oxford-Irbm e prodotto da. La raccomandazione è per prevenire la malattia da(Covid-19) nelle persone a partire dai 18 anni di età". Lo annuncia l'Ema in una nota ricordando che "questo è il terzoanti Covid che è stato raccomandato dall'ente per l'autorizzazione". Il comitato tecnico Chmp "ha valutato accuratamente i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia dele si è espressa favorevolmente" per un via libera, ha spiegato l'agenzia. "Abbiamo ulteriormente ampliato l'arsenale di vaccini a disposizione degli Stati membri dell'Ue e dello Spazio economico europeo per ...

