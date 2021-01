(Di venerdì 29 gennaio 2021) Bruxelles, 29 gen. (AdnKronos) - - L'delsiglato tra la Commissione Europea eper la fornitura del vaccino anti-Covid è di 870 milioni di euro, che rappresenta il costoche la casa farmaceutica prevede di sostenere per fornire il vaccino all'Ue. Il dato, che dovrebbe essere comprensivo dei 336 mln di euro pagati in anticipo dall'Ue per finanziare la capacità produttiva in modo da avere le dosi nelle quantità previste al momento dell'autorizzazione (cosa che non avverrà, perché le consegne nel primo trimestre verranno tagliate da 80 a 31 mln di dosi, secondo quanto ha annunciato), è stato 'coperto' neldiffuso dalla Commissione, ma è leggibile nel file. Gli omissis sono aggirabili, parzialmente, in modo ...

RaiNews : #coronavirus #covid19 l'Ue rende pubblico il contratto firmato con #Astrazeneca. Von del Leyen: 'Chiaro e vincolant… - antoguerrera : Che cosa c'è nel contratto di vaccini Oxford tra Ue e Astrazeneca. E cosa c'è di confermato delle rivelazioni del… - RaiNews : #coronavirus: prevista oggi l'autorizzazione dell'Ema al #vaccino AstraZeneca - TV7Benevento : **Coronavirus: contratto AstraZeneca, importo totale stimato 870 mln**... - TV7Benevento : Coronavirus: contratto AstraZeneca, interessi per chi non paga entro 20 giorni... -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus contratto

Soriot ha sostenuto che ilvincolasse l'azienda di fare il "il miglior sforzo possibile" ... 29 gennaio 2021 Unione Europea AstraZeneca commissione UE Pfizer Grecia Leggi anche, ...Si tratta del terzo vaccino contro ilSars - Cov2 per il quale l'Ema ha dato il via ... Motivo per cui l'Unione Europea ha chiesto trasparenza e rispetto del. Si profila una vera ...La pandemia sta avendo ripercussioni anche in sala parto: per fortuna pochissimi bimbi nati da una mamma positiva al virus contraggono il Covid-19, ma in queste gravidanze la nascita prima del termine ...La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale. In Italia, d ...