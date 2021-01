Coronavirus, bollettino 29 gennaio: 13.574 contagi e 477 morti (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una leggera diminuzione di casi nel Bel Paese. Nonostante le varie strette del Governo, le nuove positività stentano a scendere sotto i 10.000 casi giornalieri, mentre la nota lieta è rappresentata dall’indice Rt che è in calo. L’Italia resta ancora divisa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’ultimomedico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una leggera diminuzione di casi nel Bel Paese. Nonostante le varie strette del Governo, le nuove positività stentano a scendere sotto i 10.000 casi giornalieri, mentre la nota lieta è rappresentata dall’indice Rt che è in calo. L’Italia resta ancora divisa L'articolo proviene da Inews.it.

RaiNews : I dati sul #coronavirus in Italia - PagineRomaniste : #Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 13.574 nuovi casi, 477 decessi - Virus1979C : Coronavirus, il bollettino: 13.574 nuovi contagiati e 477 morti nelle ultime 24 ore. - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino del 29 gennaio: tutti i dati aggiornati - - telecitynews24 : ?? CORONAVIRUS: 944 NUOVI CASI IN PIEMONTE ?? Il bollettino odierno ?? -