Coronavirus: Arcuri, 'anche Moderna annuncia consegna 20% dosi vaccino in meno' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "Anche Moderna ci ha informato che per la settimana dell'8 febbraio delle previste 166mila dosi di vaccino destinate all'Italia ne consegnerà 132mila, il 20 per cento in meno. Quindi dopo Pfizer e AstraZeneca anche Moderna. Purtroppo ormai quasi ogni giorno le previsioni circa l'andamento e la durata della campagna di vaccinazione nel nostro Paese subiscono una rettifica". Lo ha annunciato il commissario straordinario all'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa.

