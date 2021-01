Coronavirus, approvato il vaccino AstraZeneca: è quello ‘made in Pomezia-Oxford’ (Di venerdì 29 gennaio 2021) Finalmente, dopo quelli di Pfizer e Moderna, un altro vaccino contro il Coronavirus ha ricevuto l’approvazione da parte dell’Ema, l’agenzia Europea del farmaco. Si tratta del vaccino messo a punto da AstraZeneca e Università di Oxford in collaborazione con l’italiana Irbm di Pomezia. Adesso sarà la Commissione europea che dovrà avviare la procedura affinché il vaccino possa essere commercializzato in tutti gli stati membri, dopo che ogni singolo ente regolatore nazionale avrà accolto la decisione. Il commento del Ministro Roberto Speranza “L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino AstraZeneca. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altro vaccino efficace e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Finalmente, dopo quelli di Pfizer e Moderna, un altrocontro ilha ricevuto l’approvazione da parte dell’Ema, l’agenzia Europea del farmaco. Si tratta delmesso a punto dae Università di Oxford in collaborazione con l’italiana Irbm di. Adesso sarà la Commissione europea che dovrà avviare la procedura affinché ilpossa essere commercializzato in tutti gli stati membri, dopo che ogni singolo ente regolatore nazionale avrà accolto la decisione. Il commento del Ministro Roberto Speranza “L’agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al. È una notizia incoraggiante. La battaglia contro il virus è ancora complessa, ma avere a disposizione un altroefficace e ...

