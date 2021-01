Coronavirus, ancora tante vittime. Indice Rt sempre in calo. Sicilia in arancione, Lombardia passa gialla (Di venerdì 29 gennaio 2021) È di 13.574 l'incremento dei casi di covid-19 nel nostro Paese nelle ultime 24 ore mentre 477 sono le vittime. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i positivi erano stati 14.372 e i morti 492. Gli attualmente positivi sono a oggi 467.824, tra cui 445.157 si trovano in isolamento domiciliare, 20.397 (+381 unità rispetto a ieri) sono ricoverati con sintomi e 2.270 si trovano in terapia intensiva (in calo di 18 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri). Sono 268.750 i test per il Coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 275.179. Il tasso di positività è del 5,05% (ieri era del 5,2%). I ricoveri in terapia intensiva sono in calo di 18 unità nel saldo tra entrate e uscite ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 29 gennaio 2021) È di 13.574 l'incremento dei casi di covid-19 nel nostro Paese nelle ultime 24 ore mentre 477 sono le. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i positivi erano stati 14.372 e i morti 492. Gli attualmente positivi sono a oggi 467.824, tra cui 445.157 si trovano in isolamento domiciliare, 20.397 (+381 unità rispetto a ieri) sono ricoverati con sintomi e 2.270 si trovano in terapia intensiva (indi 18 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri). Sono 268.750 i test per il(molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 275.179. Il tasso di positività è del 5,05% (ieri era del 5,2%). I ricoveri in terapia intensiva sono indi 18 unità nel saldo tra entrate e uscite ...

teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI 29 GENNAIO, CALANO ANCORA POSITIVI E RICOVERATI, 477 NUOVI DECESSI - Corriere : RT @paolacars: Ricoveri e terapie intensive in calo per il quarto giorno consecutivo. Ancora troppi decessi (ieri 492) #COVID19 #bollettino… - infoitinterno : Coronavirus, in Puglia altri 24 morti e 1.069 contagi ma calano ancora i positivi. Due focolai nel Salento - MDiretta : l dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo d… - paolacars : Ricoveri e terapie intensive in calo per il quarto giorno consecutivo. Ancora troppi decessi (ieri 492) #COVID19… -