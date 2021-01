Coronavirus, altre 839 vittime in Germania. Il Messico diventa il terzo Paese al mondo per numero di morti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continua a rimanere alto il numero di decessi causati dal Coronavirus in Germania, con il totale dall’inizio della pandemia che ha ormai superato quota 55mila, dopo che nelle ultime 24 ore il Robert Koch Institut ha registrato altre 839 vittime. Nell’ultima giornata si sono registrati anche 14.022 nuovi contagi. Numeri ben diversi negli Stati Uniti, dove invece i casi sono 164.665, con ben 3.872 decessi. Ma a scalare la triste classifica dei Paesi con più vittime al mondo è il Messico, dove in alcuni Stati federali si è deciso di adottare una linea più morbida in fatto di restrizioni: ha superato l’India per numero di vittime da Covid, collocandosi al terzo posto dopo Usa e Brasile. Secondo la Johns ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Continua a rimanere alto ildi decessi causati dalin, con il totale dall’inizio della pandemia che ha ormai superato quota 55mila, dopo che nelle ultime 24 ore il Robert Koch Institut ha registrato839. Nell’ultima giornata si sono registrati anche 14.022 nuovi contagi. Numeri ben diversi negli Stati Uniti, dove invece i casi sono 164.665, con ben 3.872 decessi. Ma a scalare la triste classifica dei Paesi con piùalè il, dove in alcuni Stati federali si è deciso di adottare una linea più morbida in fatto di restrizioni: ha superato l’India perdida Covid, collocandosi alposto dopo Usa e Brasile. Secondo la Johns ...

