Coronavirus, aggiornamento 29 gennaio, 21 decessi e 1.175 nuovi casi (999 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di venerdì 29 gennaio 2021) Resta stabile, in Campania, il tasso positivi - tamponi esaminati. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 sono sono 1.175 (di cui 105 casi identificati da test ... Leggi su gazzettadisalerno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Resta stabile, in Campania, il tasso positivi - tamponi esaminati. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania,24 sono sono 1.175 (di cui 105identificati da test ...

giuliog : RT @rep_roma: Coronavirus, ecco cosa prevede il Lazio in zona gialla [di Laura Barbuscia] [aggiornamento delle 19:40] - GioGalgano : Mi è arrivata una mail di aggiornamento da #Trenitalia e mi sono quasi commosso. Mi mancano perfino i ritardi sulla… - Fi3ldingM3llish : RT @ondavorace: Eccesso di mortalità 2020 (su 1000 abitanti) rispetto alla media 2015-2019. Aggiornamento del 29/01/2021 #mortatily #death… - Cristof14301264 : RT @rep_roma: Coronavirus, apre osteria per protesta: ai tavoli sette clienti. Locale chiuso per 5 giorni [di Luca Monaco] [aggiornamento d… - rep_roma : Coronavirus, Lazio in zona gialla: ecco cosa si può fare da domenica [di Laura Barbuscia] [aggiornamento delle 19:5… -