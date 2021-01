Coronavirus: 338 nuovi casi su 4.318 tamponi, altri 25 decessi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Coronavirus in Liguria, 3.300 le vittime totali e sessantamila i guariti 28 gennaio 2021 Falsi volantini covid, la polizia: 'Pretesto per furti in casa' 28 gennaio 2021 Covid, Ansaldi: 'Rt inferiore a ... Leggi su genovatoday (Di venerdì 29 gennaio 2021)in Liguria, 3.300 le vittime totali e sessantamila i guariti 28 gennaio 2021 Falsi volantini covid, la polizia: 'Pretesto per furti in casa' 28 gennaio 2021 Covid, Ansaldi: 'Rt inferiore a ...

telecitynews24 : ?? CORONAVIRUS LIGURIA, 338 NUOVI CASI E 25 DECESSI ?? 4.318 tamponi molecolari e 2.961 antigenici rapidi effettuati… - BabboleoNews : #Coronavirus in #Liguria: sono 338 i nuovi #positivi su 4.318 tamponi, con un tasso di #positività al 7,8%. Si regi… - Milenaceti : Coronavirus in Liguria, altri 338 contagi: e con le schede “ritardatarie” anche oggi altri 25 morti reg… - Lacasespoglia : RT @MarioGuglielmi: Coronavirus, 338 nuovi positivi in Liguria, di cui 77 in provincia di Imperia - fontanabuona : Coronavirus in Liguria, altri 338 contagi: e con le schede “ritardatarie” anche oggi altri 25 morti registrati -